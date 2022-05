Mara Venier e Renzo Arbore, l’amore: perché si sono lasciati, il doloroso trauma che hanno vissuto insieme (Di venerdì 27 maggio 2022) Mara Venier ha sempre raccontato di aver avuto una sola fortuna, in amore, e che quella fortuna è rappresentata in carne ed ossa dall’attuale marito ed infinito amore, Nicola Carraro. La bellissima Mara ha avuto però diversi grandissimi e tormentati amori e, tra questi, ce n’è uno che è durato 12 anni ha ancora adesso lei ricorda con infinito affetto: quello per il musicista Renzo Arbore. Mara Venier e Renzo Arbore sono stati una delle coppie più seguite dal mondo del gossip italiano: non sono stati uno l’anima gemella dell’altro (per Arbore era Mariangela Melato, per Venier è il marito Nicola) ma sono stati importanti e, insieme, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 27 maggio 2022)ha sempre raccontato di aver avuto una sola fortuna, in amore, e che quella fortuna è rappresentata in carne ed ossa dall’attuale marito ed infinito amore, Nicola Carraro. La bellissimaha avuto però diversi grandissimi e tormentati amori e, tra questi, ce n’è uno che è durato 12 anni ha ancora adesso lei ricorda con infinito affetto: quello per il musicistastati una delle coppie più seguite dal mondo del gossip italiano: nonstati uno l’anima gemella dell’altro (perera Mariangela Melato, perè il marito Nicola) mastati importanti e,, ...

