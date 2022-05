Manila Nazzaro commenta l’Isola dei Famosi 16: “Personaggi che sanno fare bene” (Di venerdì 27 maggio 2022) Manila Nazzaro dopo esser uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6 è molto impegnata in diversi progetti, ma riesce anche a trovare il tempo per guardare l’Isola dei Famosi 16, a proposito della quale si è fatta un’idea ben precisa. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16 Isola dei Famosi 16, chi sono i naufraghi preferiti di Manila Nazzaro Intervistata da Superguida Tv, Manila Nazzaro ha confessato di apprezzare in particolar modo alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi 16. Secondo lei hanno una grande vis comica e sanno vivere bene il reality. Chi sono? Ovviamente Guendalina ed Edoardo Tavassi. ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 maggio 2022)dopo esser uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6 è molto impegnata in diversi progetti, ma riesce anche a trovare il tempo per guardaredei16, a proposito della quale si è fatta un’idea ben precisa. Leggi anche: Dove vedere la replica deldei16 Isola dei16, chi sono i naufraghi preferiti diIntervistata da Superguida Tv,ha confessato di apprezzare in particolar modo alcuni naufraghi deldei16. Secondo lei hanno una grande vis comica evivereil reality. Chi sono? Ovviamente Guendalina ed Edoardo Tavassi. ...

Advertising

tuttopuntotv : Manila Nazzaro commenta l’Isola dei Famosi 16: “Personaggi che sanno fare bene” #GFVip6 #GFVip #isola… - nvcleare : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Manila Nazzaro, che ha ricevuto in Campidoglio il Premio Donne D’Amore. Con lei abbiamo parlato del… - Monicavda83 : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Manila Nazzaro, che ha ricevuto in Campidoglio il Premio Donne D’Amore. Con lei abbiamo parlato del… - samanta_012 : I Tavassi hanno la benedizione di Manila Nazzaro - Silviatrevisis : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Manila Nazzaro, che ha ricevuto in Campidoglio il Premio Donne D’Amore. Con lei abbiamo parlato del… -