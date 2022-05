"Mandano armi e mediano". Cosa non è chiaro sul piano di pace italiano: Capuozzo inchioda l'Italia (Di venerdì 27 maggio 2022) Restano in stallo i negoziati tra Mosca e Kiev, mentre la Russia sta radendo al suolo il Donbass. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto di aspettarsi che Kiev accetti le richieste avanzate dalla Russia e si renda conto della situazione reale. Un riferimento ai territori che sono attualmente sotto il controllo di Mosca. Da parte sua l'Ucraina continua a ribadire di non essere disposta a concessioni territoriali per porre fine alla guerra. Mentre prosegue il lavoro della diplomazia internazionale per raggiungere un cessate il fuoco, Mosca è tornata a criticare il piano di pace che l'Italia ha presentato all'Onu. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov lo ha definito "poco serio" e ha detto di conoscere i suoi contenuti solo tramite quanto pubblicato dai media. E sulla questione è intervenuto anche il giornalista inviato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Restano in stallo i negoziati tra Mosca e Kiev, mentre la Russia sta radendo al suolo il Donbass. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto di aspettarsi che Kiev accetti le richieste avanzate dalla Russia e si renda conto della situazione reale. Un riferimento ai territori che sono attualmente sotto il controllo di Mosca. Da parte sua l'Ucraina continua a ribadire di non essere disposta a concessioni territoriali per porre fine alla guerra. Mentre prosegue il lavoro della diplomazia internazionale per raggiungere un cessate il fuoco, Mosca è tornata a criticare ildiche l'ha presentato all'Onu. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov lo ha definito "poco serio" e ha detto di conoscere i suoi contenuti solo tramite quanto pubblicato dai media. E sulla questione è intervenuto anche il giornalista inviato ...

