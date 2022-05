“Mamma con la sclerosi multipla si può”, il racconto della neurologa (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Camminando in un giorno qualunque in un reparto che si occupa di sclerosi multipla, si possono incontrare diverse donne giovani che stanno facendo le loro terapie. Focalizzando l’attenzione, è possibile scoprire che alcune di loro hanno il pancione. C’è anche chi è già Mamma ed è in attesa di un secondo bebè. “C’è chi ne ha avuti anche 3 o 4. Ormai divento ‘zia’ di un sacco di bambini, le loro mamme mi mandano le foto. E’ un bel tema ed è importante parlarne fin da subito con le pazienti”, racconta all’Adnkronos Salute Lucia Moiola, neurologa del Centro sclerosi multipla dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano. Perché diventare Mamma, anche quando una diagnosi di sclerosi multipla irrompe nella propria vita di giovani ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Camminando in un giorno qualunque in un reparto che si occupa di, si possono incontrare diverse donne giovani che stanno facendo le loro terapie. Focalizzando l’attenzione, è possibile scoprire che alcune di loro hanno il pancione. C’è anche chi è giàed è in attesa di un secondo bebè. “C’è chi ne ha avuti anche 3 o 4. Ormai divento ‘zia’ di un sacco di bambini, le loro mamme mi mandano le foto. E’ un bel tema ed è importante parlarne fin da subito con le pazienti”, racconta all’Adnkronos Salute Lucia Moiola,del Centrodell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano. Perché diventare, anche quando una diagnosi diirrompe nella propria vita di giovani ...

Advertising

stanzaselvaggia : “Mio figlio, 22 anni, per aver manifestato a Torino con gli altri studenti, è in cella da dieci giorni in isolament… - caterinabalivo : Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?'. E io vi dicevo: “quando ci sarà un progetto che mi piace”. E allora..… - chxnjinie : poi mamma si lamenta che ho 'tante' gonne e vestiti che non metto mai. buongiorno zia se sono insicura in casa con… - sandropascucci_ : Non è colpa di Draghi. Mica li ha partoriti lui. Lui ha solo firmato un pezzo di carta. Mano nella mano li hanno po… - PPirajno : RT @Tiaguinho_1973: La @figc deferisce @OfficialASRoma e #Zaniolo per i cori nei festeggiamenti. Quando la curva laziale se la prendeva co… -