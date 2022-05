Maldini, polemica dopo lo scudetto: "Nessuno mi ha chiamato per il rinnovo. Irrispettoso" (Di venerdì 27 maggio 2022) Io non sono la persona giusta per fare un progetto che non ha un'idea vincente", ha detto il responsabile dell'area tecnica dei rossoneri in un'intervista alla Gazzetta dello Sport . La stoccata alla ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 27 maggio 2022) Io non sono la persona giusta per fare un progetto che non ha un'idea vincente", ha detto il responsabile dell'area tecnica dei rossoneri in un'intervista alla Gazzetta dello Sport . La stoccata alla ...

Advertising

RobChippedEdge : onestamente non vedo nulla di male nelle parole di maldini poi se si vuole fare polemica per ogni cosa che vi devo dire - Albarien : RT @SkyTG24: Maldini, polemica dopo lo scudetto: 'Nessuno mi ha chiamato per il rinnovo. Irrispettoso' - tuttonapoli : Milan, Maldini fa polemica: 'Club irrispettoso, io e Massara in scadenza, zero budget a gennaio ed ora...' - yassine01937035 : RT @SkyTG24: Maldini, polemica dopo lo scudetto: 'Nessuno mi ha chiamato per il rinnovo. Irrispettoso' - SkyTG24 : Maldini, polemica dopo lo scudetto: 'Nessuno mi ha chiamato per il rinnovo. Irrispettoso' -