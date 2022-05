Maldini: "Elliott irrispettoso con me e Massara: nessuno ci ha chiamato per il contratto" (Di venerdì 27 maggio 2022) Io e Massara siamo in scadenza e non abbiamo rinnovato - racconta a La Gazzetta dello Sport - Per il percorso fatto e la vicenda Rangnick trovo poco rispettoso che l'amministratore delegato (Ivan ... Leggi su sport.sky (Di venerdì 27 maggio 2022) Io esiamo in scadenza e non abbiamo rinnovato - racconta a La Gazzetta dello Sport - Per il percorso fatto e la vicenda Rangnick trovo poco rispettoso che l'amministratore delegato (Ivan ...

