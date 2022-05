Malattie rare, da pianta amazzonica farmaco per grave sindrome intestinale bebè (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Da una pianta amazzonica un farmaco che potrebbe aiutare i bebè colpiti da Mvid (malattia da inclusioni microvillari), una patologia genetica intestinale molto rara e grave che causa una forma cronica di diarrea e colpisce i bambini fin dalla nascita, condannandoli ad alimentarsi per tutta la vita per via parenterale. Il principio attivo si chiama crofelemer, ha già ottenuto la designazione di medicinale orfano per la sindrome dell’intestino corto (Sbs) e ora l’azienda italiana Napo Therapeutics ha chiesto all’Agenzia europea del farmaco Ema la stessa qualifica contro la Mvid. Crofelemer – ricorda la società nata nel 2021, con sede a Milano – viene estratto e purificato dalla linfa della corteccia rossa, nota anche come ‘sangue di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Da unaunche potrebbe aiutare icolpiti da Mvid (malattia da inclusioni microvillari), una patologia geneticamolto rara eche causa una forma cronica di diarrea e colpisce i bambini fin dalla nascita, condannandoli ad alimentarsi per tutta la vita per via parenterale. Il principio attivo si chiama crofelemer, ha già ottenuto la designazione di medicinale orfano per ladell’intestino corto (Sbs) e ora l’azienda italiana Napo Therapeutics ha chiesto all’Agenzia europea delEma la stessa qualifica contro la Mvid. Crofelemer – ricorda la società nata nel 2021, con sede a Milano – viene estratto e purificato dalla linfa della corteccia rossa, nota anche come ‘sangue di ...

