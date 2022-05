Malagò: “Il Dipartimento per lo Sport non ci ascolta, siamo stanchi” (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – “Le interlocuzioni con il Dipartimento per lo Sport non hanno prodotto risultati, che pure avremmo voluto e sarebbero stati sacrosanti: questo ci amareggia, siamo stanchi di non avere mai interlocuzione con un ente che non ci rispetta”. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, dopo la riunione della Giunta, ha parlato a lungo dei rapporti tra Comitato Olimpico e Dipartimento per lo Sport. Riguardo al problema delle delibere Coni, che il Dipartimento boccia, Malagò ricorda “di quando abbiamo delegato il collegio dei revisori del Coni, composto da super professionisti, i quali ci si sono dedicati per quindici giorni per riscrivere la delibera, ma alle 20.50 dell’ultimo giorno utile il Dipartimento ce l’ha bocciata ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – “Le interlocuzioni con ilper lonon hanno prodotto risultati, che pure avremmo voluto e sarebbero stati sacrosanti: questo ci amareggia,di non avere mai interlocuzione con un ente che non ci rispetta”. Il presidente del Coni Giovanni, dopo la riunione della Giunta, ha parlato a lungo dei rapporti tra Comitato Olimpico eper lo. Riguardo al problema delle delibere Coni, che ilboccia,ricorda “di quando abbiamo delegato il collegio dei revisori del Coni, composto da super professionisti, i quali ci si sono dedicati per quindici giorni per riscrivere la delibera, ma alle 20.50 dell’ultimo giorno utile ilce l’ha bocciata ...

