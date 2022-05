Maignan annata d’oro: è il quarto miglior portiere al mondo (Di venerdì 27 maggio 2022) La rivista britannica FourFourTwo mette Mike Maignan al quarto posto della classifica dei migliori portieri: al nono Handanovic C’è anche Mike Maignan nella classifica dei migliori portieri del mondo stilata da FourFourTwo. Il portiere del Milan si piazza al quarto posto. Nella lista anche il nerazzurro Samir Handanovic (9°). Di Seguito la classifica completa. Alisson Courtois Mendy Maignan Trapp Ederson Bounou Neuer Handanovic De Gea L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) La rivista britannica FourFourTwo mette Mikealposto della classifica deii portieri: al nono Handanovic C’è anche Mikenella classifica deii portieri delstilata da FourFourTwo. Ildel Milan si piazza alposto. Nella lista anche il nerazzurro Samir Handanovic (9°). Di Seguito la classifica completa. Alisson Courtois MendyTrapp Ederson Bounou Neuer Handanovic De Gea L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Maignan annata d’oro: è il quarto miglior portiere al mondo - MilanNewsit : MN - Borghi: 'Tonali e Leao esplosi, Theo altra stagione straordinaria, Maignan grande annata' - Gret_2011 : Voti annata, dopo possiamo parlarne 1)Maignan 9 2)Calabria6,5 3)Tomo 9 4) Kulu 8,5 5)Theo9 6)Tonali9 7)Kessie 5,5 8… - fred57912 : RT @mgpg07: Io in tantissimi anni da tifoso Milan non ricordo un annata con così pochi errori da parte del portiere. Forse solo un'annata d… - mgpg07 : Io in tantissimi anni da tifoso Milan non ricordo un annata con così pochi errori da parte del portiere. Forse solo… -