"Mai mangiare la bistecca al ristorante". La soffiata dello chef dalla cucina: cosa ci rifilano (Di venerdì 27 maggio 2022) Mai ordinare la bistecca al ristorante. Il consiglio, accorato, agli avventori arriva direttamente da William Morgan, per vari anni executive chef di un ristorante con una Stella Michelin. In un articolo-confessione sul sito del tabloid britannico Mirror, svela perché il rischio fregatura non è solo altissimo, ma praticamente scontato. Morgan parla letteralmente del "trucco più antico del menù". "Sebbene il singolo taglio di carne sia relativamente costoso - suggerisce lo chef -, la maggior parte dei piatti a base di bistecca richiede pochi minuti per cucinare e sarà regolarmente contrassegnata da più del doppio del suo costo". Tradotto: "Se hai ancora voglia di un taglio di bistecca di prima qualità, prendi quelle 30 sterline (l'equivalente di 35 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Mai ordinare laal. Il consiglio, accorato, agli avventori arriva direttamente da William Morgan, per vari anni executivedi uncon una Stella Michelin. In un articolo-confessione sul sito del tabloid britannico Mirror, svela perché il rischio fregatura non è solo altissimo, ma praticamente scontato. Morgan parla letteralmente del "trucco più antico del menù". "Sebbene il singolo taglio di carne sia relativamente costoso - suggerisce lo-, la maggior parte dei piatti a base dirichiede pochi minuti perre e sarà regolarmente contrassegnata da più del doppio del suo costo". Tradotto: "Se hai ancora voglia di un taglio didi prima qualità, prendi quelle 30 sterline (l'equivalente di 35 ...

