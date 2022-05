(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. - "Oggi i boss mafiosi hanno messo in campo una strategia perancora una volta lae la legislazione anti, come accaduto nel passato. In Sicilia la comunità sta ...

Non si può considerare il mondo digitale come qualcosa di estraneo al concetto diperché, proprio attraverso i social network, oggi le organizzazioni criminali mandano messaggi e costruiscono ...'Stragisti. Uomini e donne delle bombe di', questo il titolo del libro che è stato presentato dall'autore Lirio Abbate con la collaborazione di Mimmo Lombezzi nella Sala Rossa del Comune di Savona. L'immagine di copertina è la celebre ... Mafia, lo scrittore Salvo Palazzolo: "Tenta di orientare politica attraverso i social" "Parlare di mafia vuol dire parlare di comunicazione, di digitale, di criptovalute. Non si può considerare il mondo digitale come qualcosa di estraneo al concetto di mafia perché, proprio attraverso i ...Continua con successo la rassegna “Letteratura e mafia” organizzata per i mesi di Maggio e Giugno dall’Associazione antiracket ed antiusura di Trapani, grazie al coordinamento ed all’iniziativa della ...