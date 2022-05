M5S: Fico, 'si sta rinnovando, Conte leader saldo e forte' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Il Movimento si sta rinnovando nei territori, sta facendo un nuovo percorso. Conte è un leader saldo, forte e molto capace nelle tematiche e nei Contenuti e sta facendo un grandissimo lavoro assieme ai comitati per un Movimento che si sta rilanciando". Così il presidente della Camera Roberto Fico, durante un punto stampa a Genova. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Il Movimento si stanei territori, sta facendo un nuovo percorso.è une molto capace nelle tematiche e neinuti e sta facendo un grandissimo lavoro assieme ai comitati per un Movimento che si sta rilanciando". Così il presidente della Camera Roberto, durante un punto stampa a Genova.

