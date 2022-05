L’uscita di The Mandalorian 3 nel 2023 e non solo: Star Wars accoglie anche Jude Law in una nuova serie tv (Di venerdì 27 maggio 2022) L’uscita di The Mandalorian 3 è fissata per il 2023. Durante l’evento Star Wars Celebration 2022, la Lucasfilm ha svelato importanti novità sulle serie tv legate al franchise. A cominciare dalla data d’uscita di The Mandalorian 3. Mando e Grogu danno appuntamento ai fan il prossimo anno con la terza stagione. Ulteriori dettagli sulla trama non sono stati svelati, ma è logico che prima o poi “papà e figlio” dovranno ritrovarsi. The Mandalorian 3 non è l’unica novità. Jude Law sarà il protagonista di una nuova serie tv dal titolo Star Wars: Skeleton Crew, curato dal regista Jon Watts di Spider-Man: No Way Home e dal suo sceneggiatore Chris Ford. La storia è ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)di The3 è fissata per il. Durante l’eventoCelebration 2022, la Lucasfilm ha svelato importanti novità sulletv legate al franchise. A cominciare dalla data d’uscita di The3. Mando e Grogu danno appuntamento ai fan il prossimo anno con la terza stagione. Ulteriori dettagli sulla trama non sono stati svelati, ma è logico che prima o poi “papà e figlio” dovranno ritrovarsi. The3 non è l’unica novità.Law sarà il protagonista di unatv dal titolo: Skeleton Crew, curato dal regista Jon Watts di Spider-Man: No Way Home e dal suo sceneggiatore Chris Ford. La storia è ...

