L'Uefa: 'Bielorussia, stop alle partite europee in casa e alle sfide contro squadre ucraine' (Di venerdì 27 maggio 2022) Nessun incrocio fino a nuove disposizioni, al fine di garantire la sicurezza di squadre e calciatori. Nella mattina di oggi, Il Comitato Esecutivo della Uefa ha stabilito che i club bielorussi e ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 maggio 2022) Nessun incrocio fino a nuove disposizioni, al fine di garantire la sicurezza die calciatori. Nella mattina di oggi, Il Comitato Esecutivo dellaha stabilito che i club bielorussi e ...

Advertising

gilnar76 : Uefa, le squadre dell’Ucraina e Bielorussia non potranno affrontarsi #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : L'Uefa: 'Bielorussia, stop alle partite europee in casa e alle sfide contro squadre ucraine': L'Uefa: 'Bielorussia,… - Gazzetta_it : L'Uefa: 'Bielorussia, stop alle partite europee in casa e alle sfide contro squadre ucraine' #guerra - sportface2016 : #Ucraina e #Bielorussia non potranno essere sorteggiate come avversarie nelle competizioni #Uefa - ultimoraLIVE : Uefa: Ucraina e Bielorussia non saranno mai sorteggiate come avversarie in qualsiasi futura competizione @ultimoralive -