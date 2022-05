Luca Vismara racconta la verità sui presunti chirurghi estetici e il cibo a L’Isola dei Famosi (Di venerdì 27 maggio 2022) In questi giorni ha iniziato a circolare un pettegolezzo secondo il quale un chirurgo estetico in Honduras avrebbe restaurato i naufraghi a colpi di iniezioni di botulino. A lanciare questi rumor è stata la famosa dott.ssa Dvora Ancona, medico chirurgo specializzato in medicina estetica. A smentire queste voci c’ha pensato un naufrago che è arrivato in finale nell’edizione de L’Isola dei Famosi del 2019, Luca Vismara. “Ragazzi io su L’Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere. Ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno”. C’è chi è costretto a mentire e chi ... Leggi su biccy (Di venerdì 27 maggio 2022) In questi giorni ha iniziato a circolare un pettegolezzo secondo il quale un chirurgo estetico in Honduras avrebbe restaurato i naufraghi a colpi di iniezioni di botulino. A lanciare questi rumor è stata la famosa dott.ssa Dvora Ancona, medico chirurgo specializzato in medicina estetica. A smentire queste voci c’ha pensato un naufrago che è arrivato in finale nell’edizione dedeidel 2019,. “Ragazzi io sudeici sono stato per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola difuori dalle telecamere. Ovviamente non ci sonoche vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno”. C’è chi è costretto a mentire e chi ...

Advertising

TeamElia3 : RT @sun_loris_: In tutto ciò sarà come starà Luca Vismara … - 03TrashAddicted : @sun_loris_ Luca Vismara e i fratelli Oppini sono una piaga sociale - levalenuvole : soleil anastasia sorge all’isola, chissà come starà Luca Vismara #solearmy - sun_loris_ : In tutto ciò sarà come starà Luca Vismara … - BITCHYXit : Luca Vismara in mutande mostra il pacco -