Loi Bad Idea | La nuova voce blue-eyed soul venuta dalla Germania

(Di venerdì 27 maggio 2022) Identity Card Nome di battesimo: Leonie in arte Loi, Età: 19 anni, Nazionalità: tedesca (nata a Mannheim) Peculiarità: a 14anni Loi aveva già capito cosa voleva essere da grande, e lo stesso valeva per chi le sta accanto. Come la sua famiglia, fatta non a caso di musicisti. A questo proposito Loi racconta. "Mia madre è il mio portafortuna, ama cantare tanto quanto me, cantava in una band indie. Ovviamente le importava della scuola e del resto, ma crede davvero in me e nelle mie possibilità nell'industria musicale”. Per quanto oggi le tappe si brucino in fretta, e il lasso di tempo per maturare esperienza è un battito di ciglia imposto dal mercato, la giovanissima Loi ha una breve ma significativa esperienza alle spalle. Artista di strada con la sua inseparabile chitarra (avete presente Glen Hansard nel film "Once (Una volta)"?!) si è fatta le ossa con la migliore palestra di vita ...