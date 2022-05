Liverpool-Real Madrid, Konaté: “Finale di Champions League nella mia città è un sogno” (Di venerdì 27 maggio 2022) “Quando si parla della Finale di Champions League nella mia città, sono sinceramente senza parole, non credo che avrei potuto sognare niente di meglio. Se mi aveste chiesto che cosa volevo, non credo che avrei potuto sognare niente di meglio che giocare la Finale a Parigi“. Queste le parole di Ibrahima Konaté rilasciate a uefa.com in vista della Finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid che si giocherà a Parigi, città natale del difensore classe ’99. Sugli avversari, l’ex Lipsia ha dichiarato: “Sappiamo che giocheremo contro un’ottima squadra come il Real Madrid, quindi dovremo prepararci bene”. ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) “Quando si parla delladimia, sono sinceramente senza parole, non credo che avrei potuto sognare niente di meglio. Se mi aveste chiesto che cosa volevo, non credo che avrei potuto sognare niente di meglio che giocare laa Parigi“. Queste le parole di Ibrahimarilasciate a uefa.com in vista delladitrache si giocherà a Parigi,natale del difensore classe ’99. Sugli avversari, l’ex Lipsia ha dichiarato: “Sappiamo che giocheremo contro un’ottima squadra come il, quindi dovremo prepararci bene”. ...

