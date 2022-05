Liverpool-Real Madrid | Klopp | “Vogliamo cambiare la storia | siamo giudicati da risultati finali”

(Di venerdì 27 maggio 2022) “Vincere questa Champions significherebbe tanto. Sappiamo bene di esseredaidelle, ma se sei un uomo di calcio sai altrettanto bene che ci sono anche altri aspetti. I ragazzi hanno fatto una stagione meravigliosa, poi è ovvio che la medaglia determini chi. Così va il calcio,pronti e laci dirà come andrà, ma sono veramente orgoglioso di essere qui. Ovviamente starò molto meglio se vincerò la partita, ma al momento posso solo pensare a cercare di prepararmi al meglio”. Queste le parole di Jurgennella conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League tra. A proposito di una possibile favorita, il tedesco ha aggiunto: “La ...

Advertising

DiMarzio : #UCL | Le parole dell’allenatore del ?@LFC? Jurgen #Klopp - Filo2385Filippo : RT @SkySport: ?? FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? Liverpool-Real Madrid ?? Sabato dalle 19:30 su Sky Sport ? #SkySport #UCL #LiverpoolRealMadrid… - Therealfutbolf1 : RT @SkySport: ?? FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? Liverpool-Real Madrid ?? Sabato dalle 19:30 su Sky Sport ? #SkySport #UCL #LiverpoolRealMadrid… - oilime44 : RT @zazandrea: Domani sera Liverpool e Real Madrid giocano per il 3' e 4' posto. - psichedelia95 : RT @zazandrea: Domani sera Liverpool e Real Madrid giocano per il 3' e 4' posto. -

...è accaduto Luis Díaz l'attaccante dele della nazionale colombiana . Il 25enne è il primo indio a disputerà la finalissima di Champions League, e questo sabato sarà in campo contro il...Commenta per primo Steve McManaman , ex giocatore sia delsia delMadrid, ha parlato a poche ore dalla finale di Champions di domani:27/05/2022 27/05/2022 Augusto Sciscione liverpool real madrid champions league, liverpool rifinitura champions league, stade de france champions league min read E’ tutto pronto a Parigi allo Stade de ...27/05/2022 27/05/2022 Augusto Sciscione liverpool real madrid champions league, liverpool rifinitura champions league, stade de france champions league min read E’ tutto pronto a Parigi allo Stade de ...