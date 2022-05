Liverpool-Real Madrid | Courtois | “Voglio vincere mia prima Champions | ora sono nella squadra giusta”

(Di venerdì 27 maggio 2022) “Non ho ancora vinto la, spero di riuscirci domani. Marcelo la puòper la quinta volta, io per la. Ma la voglia di vincerla è la stessa. Vogliamo portare ilal trionfo. Ho affrontato ilin una finale e so che da avversari si pensa che ilquando gioca una finale la vince. Per quello credo che adessodalla parte“. Queste le parole di Thibautalla vigilia di, finale diLeague. Il riferimento del portiere belga è a quando ha sfiorato il trofeo con la maglia dell’Atletico, perdendo proprio contro i Blancos. ...

In vista della finale di Champions League contro ilMadrid, Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa: 'Quando vinci la Champions, senti ... Sul, Ancelotti ha aggiunto: 'Klopp ...sono due finaliste sullo stesso piano, ma con loro che hanno un po' più di esperienza in partite del genere'. Così il tecnico delJurgen Klopp parla alla vigilia della ...E' la dedica di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, alla vigilia della finale di Champions contro il Real. "Sono felice che si giochi a Parigi e non a San Pietroburgo - ha aggiunto il tecnico tedesco ...Intervistato da Cadena COPE, Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, si è così espresso anche sulla finale di Champions League in programma domani sera a Parigi fra Real Madrid e Liverpool: "Ho ...