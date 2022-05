Liverpool-Real Madrid | Ancelotti | “Sarà una finale bellissima Quest’anno mi sono divertito”

(Di venerdì 27 maggio 2022) “una, la storia e l’esperienzala nostra forza. E’ la mia quinta, ho dei bei ricordi di tutte le finali. Quella giocata meglio è stata con il Milan contro ilnel 2005, e l’abbiamo persa. Non dirò ai giocatori di giocare male per vincere. Abbiamo avuto il tempo di prepararla bene la partita, penso che siamo arrivati a questo punto molto bene.sicuro che daremo il meglio che abbiamo, ma nonsicuro che vinceremo con quello, anche se avremo più possibilità”. Lo ha detto l’allenatore del, Carlo, alla vigilia delladi Champions League contro il: “La squadra si è impegnata. La ...

DiMarzio : #UCL | Le parole dell’allenatore del ?@LFC? Jurgen #Klopp - sportface2016 : #LiverpoolRealMadrid, #Ancelotti: 'Sarà una finale bellissima. Quest'anno mi sono divertito' - stra_roma : @Sig_Ceretti Ma non dovevamo giocare contro la vincente tra Real e Liverpool? ?? - DavidBasco86 : RT @zazandrea: Domani sera Liverpool e Real Madrid giocano per il 3' e 4' posto. - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #UCLfinal I Le parole di Carlo #Ancelotti, #Marcelo e #Courtois alla vigilia della sfida fra @realmadrid e @LFC https://t.co… -

Commenta per primo Marcelo , esperto terzino delMadrid , parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League con il: 'Siamo molto contenti di essere qui. Abbiamo fatto una stagione stupenda, siamo competitivi e ...Queste le parole di Thibaut Courtois alla vigilia diMadrid , finale di Champions League . Il riferimento del portiere belga è a quando ha sfiorato il trofeo con la maglia dell'...Il portiere del Real Madrid Courtois ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Champions League contro il Liverpool ...Real Madrid, Ancelotti – Carlo Ancelotti, alias “mister Champions”, disputerà domani sera a Parigi la sua quinta finale di Champions da allenatore contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Il tecnico ...