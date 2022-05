Liverpool-Real Madrid, Alexander-Arnold: “Siamo entusiasti di essere qui, lo meritiamo” (Di venerdì 27 maggio 2022) Trent Alexander-Arnold, terzino del Liverpool, ha parlato in vista della finale di Champions League contro il Real Madrid: “Rispetto al campionato, un match del genere porta ulteriori pressioni, a prescindere dall’avversario, figuriamoci contro un club come il Real Madrid. Siamo entusiasti di essere giunti fin qui e crediamo di averlo meritato. Quando lavori duramente nella tua mente c’è solo l’obiettivo di raggiungere queste occasioni speciali“. A fare eco alle sue dichiarazioni il compagno di squadra Andy Robertson, che ha detto: “Sia noi che il Real Madrid vogliamo finire in alto. Dopo la fine della Premier abbiamo avuto un brutto presentimento, ma da martedì è scattata la molla ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Trent, terzino del, ha parlato in vista della finale di Champions League contro il: “Rispetto al campionato, un match del genere porta ulteriori pressioni, a prescindere dall’avversario, figuriamoci contro un club come ildigiunti fin qui e crediamo di averlo meritato. Quando lavori duramente nella tua mente c’è solo l’obiettivo di raggiungere queste occasioni speciali“. A fare eco alle sue dichiarazioni il compagno di squadra Andy Robertson, che ha detto: “Sia noi che ilvogliamo finire in alto. Dopo la fine della Premier abbiamo avuto un brutto presentimento, ma da martedì è scattata la molla ...

