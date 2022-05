LIVE Trevisan-Saville 6-3 | Roland Garros 2022 in DIRETTA | l’azzurra conquista il primo set

(Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31 Martinailparziale per 6 giochi a 3:sfrutta il break del quarto gioco ai danni di Daria, che ha annullato anche tre set point. FINESET 6-3VINCE ILSET! AD-40 Risposta lunga di. 40-40 TRE SET POINT ANNULLATI DA! 40-30annulla un’altra chance sfruttando l’errore diin uscita dal servizio. 40-15 Gran accelerazione della classe 1994. 40-0 TRE SET POINT! 30-0 Seconda velenosa di. 15-0 Lunga la risposta di. 5-3...

La sfida di primo turno a Parigi trae Linette si svolgerà mercoledì 25 maggio. Sarà il quarto incontro sul Court 13 a partire dalle ore 11:...Martina Trevisan affronterà Daria Saville nella circostanza del terzo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022.