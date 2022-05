LIVE Trevisan-Saville 6-3 6-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: prossima avversaria e posizioni guadagnate nel ranking Wta (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MARTINA Trevisan MARTINA Trevisan SI TRASFORMA QUANDO VEDE PARIGI QUANTE posizioni HA GIÀ GUADAGNATO MARTINA Trevisan NEL ranking WTA: BALZO IMPORTANTE! CHI È ALIEKSANDRA SASNOVICH, LA prossima avversaria DI MARTINA Trevisan AGGIORNAMENTO: Martina Trevisa affronterà agli ottavi la bielorussa Aliaksandrova Sasnovich, n.47 del mondo. 14.30 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata. 14.28 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 0 ace per entrambe con due doppi falli dell’azzurra e sette dell’australiana. 79% di prime in campo per Martina Trevisan che ha vinto il vinto 62% di punti con la prima e il 50% con la seconda, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI MARTINAMARTINASI TRASFORMA QUANDO VEDE PARIGI QUANTEHA GIÀ GUADAGNATO MARTINANELWTA: BALZO IMPORTANTE! CHI È ALIEKSANDRA SASNOVICH, LADI MARTINAAGGIORNAMENTO: Martina Trevisa affronterà agli ottavi la bielorussa Aliaksandrova Sasnovich, n.47 del mondo. 14.30 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata. 14.28 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 0 ace per entrambe con due doppi falli dell’azzurra e sette dell’australiana. 79% di prime in campo per Martinache ha vinto il vinto 62% di punti con la prima e il 50% con la seconda, ...

