LIVE Trevisan-Saville 6-3 6-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurra domina e vola agli ottavi di finale contro Kerber o Sasnovich (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata. 14.28 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 0 ace per entrambe con due doppi falli dell’azzurra e sette dell’australiana. 79% di prime in campo per Martina Trevisan che ha vinto il vinto 62% di punti con la prima e il 50% con la seconda, salvando 7 palle break su 8. Nessuna chance annullata su 4 da Daria Saville che ha messo in campo il 65% di prime, trovando il punto 62% dei casi ma appena il 21% con la seconda. 55 punti a 42 in totale vinti per la toscana. 14.26 Martina Trevisan vola agli ottavi di finale al Roland Garros! La tennista azzurra batte 6-3 6-4 l’australiana Daria ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata. 14.28 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 0 ace per entrambe con due doppi falli dele sette dell’australiana. 79% di prime in campo per Martinache ha vinto il vinto 62% di punti con la prima e il 50% con la seconda, salvando 7 palle break su 8. Nessuna chance annullata su 4 da Dariache ha messo in campo il 65% di prime, trovando il punto 62% dei casi ma appena il 21% con la seconda. 55 punti a 42 in totale vinti per la toscana. 14.26 Martinadial! La tennista azzurra batte 6-3 6-4 l’australiana Daria ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE! #Tennis #RolandGarros Martina #Trevisan supera in due set 6-3, 6-4 l'australiana #Saville e vola a… - zazoomblog : LIVE – Trevisan-Saville 6-3 3-2 Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Trevisan-Saville #Roland #Garros - zazoomblog : LIVE Trevisan-Saville 6-3 5-2 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurra può chiudere il match - #Trevisan-Saville… - zazoomblog : LIVE Trevisan-Saville 6-3 1-2 Roland Garros 2022 in DIRETTA: controbreak dell’australiana e sorpasso - #Trevisan-Sa… - zazoomblog : LIVE Trevisan-Saville 6-3 1-0 Roland Garros 2022 in DIRETTA: break in avvio per l’azzurra nel 2º set - #Trevisan-S… -