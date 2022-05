LIVE MotoGP, GP Italia 2022 in DIRETTA: Bastianini e Bagnaia osservati speciali, FP1 dalle 09.55 (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.40: Sono numerosissimi i successi di piloti Italiani. I padroni di casa sono passati per primi sotto la bandiera a scacchi ben 26 volte, metà delle quali grazie a Valentino Rossi (7) e Giacomo Agostini (6). Cionondimeno, non vanno dimenticate le 2 affermazioni Alberto Pagani (1969, 1971), mentre si sono imposti in 1 occasione anche Nello Pagani (1949), Alfredo Milani (1951), Umberto Masetti (1955), Libero Liberati (1957), Franco Bonera (1974), Franco Uncini (1982), Pier-Francesco Chili (1989), Luca Cadalora (1993), Loris Capirossi (2000), Andrea Dovizioso (2017) e Danilo Petrucci (2019). 09.37: Sono solamente due i centauri in attività ad aver già vinto il Gran Premio d’Italia. Si tratta di Marc Marquez (2014) e di Fabio Quartararo (2021). 09.34: Mugello che nel weekend ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.40: Sono numerosissimi i successi di pilotini. I padroni di casa sono passati per primi sotto la bandiera a scacchi ben 26 volte, metà delle quali grazie a Valentino Rossi (7) e Giacomo Agostini (6). Cionondimeno, non vanno dimenticate le 2 affermazioni Alberto Pagani (1969, 1971), mentre si sono imposti in 1 occasione anche Nello Pagani (1949), Alfredo Milani (1951), Umberto Masetti (1955), Libero Liberati (1957), Franco Bonera (1974), Franco Uncini (1982), Pier-Francesco Chili (1989), Luca Cadalora (1993), Loris Capirossi (2000), Andrea Dovizioso (2017) e Danilo Petrucci (2019). 09.37: Sono solamente due i centauri in attività ad aver già vinto il Gran Premio d’. Si tratta di Marc Marquez (2014) e di Fabio Quartararo (2021). 09.34: Mugello che nel weekend ...

Advertising

infoitsport : LIVE MotoGP, GP Italia 2022 in DIRETTA: dalle 9.55 le FP1 al Mugello. Vai Ducati! - AlePassanti : RT @OA_Sport: #MOTOGP Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della #FP1 al Mugello: Bagnaia e Bastianini puntano a far bene da subito https://t… - OA_Sport : #MOTOGP Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della #FP1 al Mugello: Bagnaia e Bastianini puntano a far bene da subito - gponedotcom : Il magnifico tracciato toscano ospita l'ottava tappa del mondiale 2022. Le Ducati puntano tutto sul motore, ma l'an… - infoitsport : Diretta MotoGp/ Prove libere live e streaming video: cronaca (GP Italia 2022) -