LIVE Giro d’Italia 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | la fuga ha 8’30” sul gruppo | ritirato Porte

(Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 15.12 La Intermarché-Wanty-Gobert ha cinque elementi nelmaglia rosa, e si vede anche Domenico Pozzovivo. 15.11 A meno di 60 chilometri dal traguardo, diventa complicato per ilriprendere gli attaccanti di giornata. 15.10 Aumenta a 8’40” il vantaggio di Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Tobias Bayer (Aplecin-Fenix), Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Clement Davy, Attila Valter (Groupama-FDJ), Koen Bouwman, Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Mauro Schmid, Davide Ballerini (QuickStep-AlphaVinyl), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè). 15.07 Intanto Domenico Pozzovivo ...

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Diretta MotoGp/ Qualifiche Gp Franciastreaming video: ... ma se partiamo male potrebbe però non andarci più bene, perché fra le qualifiche e il primola ...Diciannovesima tappa del, la Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte di 177 chilometri, con la corsa che torna a salire, "sconfinando" anche in Slovenia. Attesa per vedere come si muoveranno scalatori e uomini di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2022: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO PERCORSO, FAVORITI E ALTIMETRIA DELLA TAPPA DI OGGI LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI LA ...