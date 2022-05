LIVE Equitazione | Piazza di Siena 2022 in DIRETTA | Trionfa la Francia! Belgio e Olanda sul podio L’Italia delude | è nona

(Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51: Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 17.50: L’appuntamento è per domenica alle 13 con il Grand Prix, dovepuò fare bene 17.48: Trionfo per la Francia con 0, secondo posto per ilcon 4, terzo posto per l’con 8, quarti gli Usa con 8, quinto il Canada con 10, sesta la Gbr con 12, settime Irlanda e Germania con 20,Italia con 42, decima la Spagna eliminata dopo la prima parte di gare 17.47: Perfetto e fortunato il francese Staut che sfiora il terz’ultimo ostacolo che resta su, chiude con il netto e dunque trionfo per la Francia che conquista la Coppa delle Nazioni per la ventesima volta. L’ultimo successo dei transalpini era 12 anni fa! 17.45: Ilmale che vada sarà secondo! Netto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA15.16: Il belga Clemens regala il secondo netto alla sua squadra con il tempo di 74.47. ora una breve pausa, poi gli ultimi venti binomi 15.14: quattro penalità per la francese Leprevost con un ...