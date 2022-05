LIVE – Djokovic-Bedene, terzo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 27 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Djokovic-Bedene, sfida valida per il terzo turno del Roland Garros 2022. Il numero uno del mondo trova sulla sua strada lo sloveno, entrato in tabellone grazie al ranking protetto ed intento a risalire il ranking mondiale dopo tutti i problemi fisici dell’ultimo anno. Non si prospettano difficoltà particolari per il serbo, che nel corso della propria carriera non ha mai faticato contro l’attuale numero 195 del mondo. I due si sono incontrati tre volte e Djokovic si è sempre imposto senza lasciare per strada alcun set. Il loro secondo scontro diretto si è disputato proprio nell’edizione del 2016 dello Slam parigino, casualmente a LIVEllo di terzo ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Ile latestuale di, sfida valida per ildel. Il numero uno del mondo trova sulla sua strada lo sloveno, entrato in tabellone grazie al ranking protetto ed intento a risalire il ranking mondiale dopo tutti i problemi fisici dell’ultimo anno. Non si prospettano difficoltà particolari per il serbo, che nel corso della propria carriera non ha mai faticato contro l’attuale numero 195 del mondo. I due si sono incontrati tre volte esi è sempre imposto senza lasciare per strada alcun set. Il loro secondo scontro diretto si è disputato proprio nell’edizione del 2016 dello Slam parigino, casualmente allo di...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #RolandGarros Avanzano in scioltezza #Djokovic e con qualche patema #Zverev. Passano il tur… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Molcan 6-2 6-3 6-6 secondo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Molcan… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Molcan 6-2 0-0 secondo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Molcan #secondo… - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Molcan 2-1 secondo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Molcan #secondo… - FedericoPostet : RT @biancavschiller: Vi ricordate di quel bifolco nazista che espulse #Djokovic dall’Australia come mossa propagandistica?! Oggi ha perso l… -