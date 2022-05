LIVE – Alcaraz-Korda, terzo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 27 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Alcaraz-Korda, sfida valida per il terzo turno del Roland Garros 2022. Il giovane spagnolo ritorna in campo a quarantotto ore di distanza dalla folle maratona di quasi cinque ore contro il connazionale Ramos Vinolas, contro cui ha anche dovuto cancellare un match point nel corso del finale di quarto set. Servirà il massimo della lucidità fisica e tecnica per avere la meglio sul giovane americano, che qui a Parigi nel 2020 stupì tutti conquistando gli ottavi di finale dopo essere partito dalle qualificazioni. L’incontro sarà più combattuto di quanto si possa immaginare. Qualche settimana fa, inoltre, fu proprio Korda a trionfare in tre set contro l’iberico nel primo ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Ile latestuale di, sfida valida per ildel. Il giovane spagnolo ritorna in campo a quarantotto ore di distanza dalla folle maratona di quasi cinque ore contro il connazionale Ramos Vinolas, contro cui ha anche dovuto cancellare un match point nel corso del finale di quarto set. Servirà il massimo della lucidità fisica e tecnica per avere la meglio sul giovane americano, che qui a Parigi nel 2020 stupì tutti conquistando gli ottavi di finale dopo essere partito dalle qualificazioni. L’incontro sarà più combattuto di quanto si possa immaginare. Qualche settimana fa, inoltre, fu proprioa trionfare in tre set contro l’iberico nel primo ...

