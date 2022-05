“L’italiano” | è uscito il videoclip del brano dei Gazosa

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il singolo è in rotazione rotazione radiofonica dal 29 aprile. La band ha pochi giorni fa annunciato la loro reunion A pochi giorni dall’annuncio della loro inaspettata reunion, ihanno pubblicato ilde(per Jericho Records, distribuito da Believe Digital), prodotto e arrangiato da Paolo e Celso Valli,che sancisce il loro ritorno sulla scena musicale; il singolo dal 29 aprile è in rotazione radiofonica e disponibile nei digital store. Era il 2002 quando icalcarono il palco di Sanremo, in gara tra i Big con ilOgni giorno di più, dopo la vittoria nel 2001 nella Sezione Nuove Proposte del Festival con Stai con me (forever). I quattro teenager che hanno rivoluzionato la scena pop degli anni 2000, portati alla ribalta da Caterina Caselli, ...