L'Italia ha fortemente aumentato le importazioni di energia dalla Russia (Di venerdì 27 maggio 2022) Nell'arco di un anno – fra aprile 2021 e aprile 2022 – L'Italia ha più che raddoppiato gli acquisti – essenzialmente di approvvigionamenti energetici – dalla Russia, la superpotenza nucleare che da tre mesi ha invaso l'Ucraina. Lo provano i dati Istat sul commercio extra europeo delL'Italia, relativi al mese di aprile scorso, resi noti oggi 27 maggio. Emerge un'autentica esplosione delle importazioni italiane di prodotti energetici, pari quasi al +200% (193,8%) su base annua. Significa che nell'arco di 12 mesi le importazioni di beni primari come gas, petrolio e idrocarburi da paesi al di fuori dell'Unione europea si sono moltiplicate per tre. In generale ad aprile 2022 l'export italiano cresce su base annua del +11,8%. Ma l'import registra una crescita tendenziale più intensa ...

