L’iconica corona della principessa Diana in mostra per il Giubileo della Regina

(Di venerdì 27 maggio 2022) Se si parla di celebrazioni di un regno, cosa potrebbe essere più indicato di una? Per questo motivo probabilmente per celebrare gli storici 70 anni al tronoElisabetta, la prestigiosa casa d’aste Sotheby’s di Londra espone oltre 40 diademi reali. Tra tutti i pezzi, però, un posto d’onore spetta alla tiara Spencer, indossata dallanel giornosue nozze con il principe Carlo. La tiara Spencer è oramai un pezzo iconico che tutti gli appassionati di moda e famiglie reali conoscono alla perfezione. Questa, che ha poi ispirato il look di tante future spose, non apparteneva alla Famiglia Reale. Al contrario di Kate Middleton e Meghan Markle, infatti,non prese in ...

Advertising

MF Fashion

...con noia di fronte all ennesimo film in costume sull... la protagonista viene raccontata in tuttainfelicità dei suoi ...ma anche alla Diana tormentata e intollerante alle regole della......più originale è il frontale con i fari sdoppiati e... Tuttavia, la lussuosa berlina è un'auto che ha alzato'asticella ...navigatore satellitare in un flusso video in diretta dietro la... Loro Piana e U.S. polo assn. tornano al palio di Piazza di Siena - MFFashion.com