Liberty Media ha reso la Formula1 sostenibile

(Di venerdì 27 maggio 2022) Gli investitori si inseriscono nel piano per la ripresa dello sport diFinancial Times, pagina 2, di Samuel Agini. Non molto tempo fa,– la società controllata dal miliardario statunitense John Malone – chiedeva pazienza nel tentativo di rinvigorire la Formula Uno, la serie automobilistica mondiale. Ora, però, la F1 sta vivendo un momento di grande successo, dopo l’emozionante duello in campionato dello scorso anno tra Lewis Hamilton della Mercedes e Max Verstappen della Red Bull, e dopo il Gran Premio inaugurale di Miami di questo mese. Ha anche attirato milioni di nuovi fan grazie a Drive to Survive, il documentario di Netflix.ha corso un rischio quando ha acquisito F1 per 8 miliardi di dollari, debito comp, nel 2017. ...

Advertising

mattiamaestri46 : @PieroLadisa Finché ci sarà liberty media sarà sempre peggio - fisicoperaria : Nel 2020 la situazione è molto più tranquilla: a causa della pandemia dovuta al Covid, non è possibile disputare la… - hartere1 : @Princemoye1 Social media liberty noni - mariellatp01 : Gli #USA sono talmente #democratici, #liberali... #liberisti e #liberalisti che, danno #armi A TUTTI ! Liberi e LIB… - apeironpaola : June Jordan High School for Equity. Scuola media Union. Scuola media di Mueller Park. West Liberty-Salem High Schoo… -

Il contratto è in scadenza enon è più disposta a garantire a Monaco privilegi come una quota da pagare più bassa rispetto agli altri eventi ai quali non è concesso scegliersi gli ...L'anno zero, da questo punto di vista, è stato il 2017, ovvero quando Ecclestone ha ceduto i diritti commerciali del Circus a Chase Carey e alla sua. La società di comunicazione ...Financial Times, pagina 2, di Samuel Agini. Non molto tempo fa, Liberty Media – la società controllata dal miliardario statunitense John Malone – chiedeva pazienza nel tentativo di rinvigorire la ...Sono state ventiquattrore turbolente per Bernie Ecclestone. Infatti l'ex patron della Formula 1, che nel gennaio 2017 ha ceduto il pacchetto azionario del Circus agli americani di Liberty Media, è sta ...