(Di venerdì 27 maggio 2022) Gli investitori si inseriscono nel piano per la ripresa dello sport diFinancial Times, pagina 2, di Samuel Agini. Non molto tempo fa,– la società controllata dal miliardario statunitense John Malone – chiedeva pazienza nel tentativo di rinvigorire la Formula Uno, la serie automobilistica mondiale. Ora, però, la F1 sta vivendo un momento di grande successo, dopo l’emozionante duello in campionato dello scorso anno tra Lewis Hamilton della Mercedes e Max Verstappen della Red Bull, e dopo il Gran Premio inaugurale di Miami di questo mese. Ha anche attirato milioni di nuovi fan grazie a Drive to Survive, il documentario di Netflix.ha corso un rischio quando ha acquisito F1 per 8 miliardi di dollari, debito comp, nel 2017. ...

... vedo team in perfetta saluta dal punto di vista economico, hanno investito in noi e quindi la comunità delle scuderie va rispettata", sottolinea il numero 1 di. Che poi aggiunge: "Non ...Continuano le trattative tra Monaco eper il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Secondo i vertici dell'Automobile Club monegasco è tutto pronto per la definizione dell'accordo per ulteriori 3 o 5 anni. Il fine ... Liberty Media ha reso la Formula1 sostenibile L'ex patron del Circus ha sottolineato che la tappa nel Principato è un gioiello del quale non ci si può privare ...Una volta il marciapiede degli artisti, dove ci sono un paio di ristoranti a ridosso della recinzione del paddock, era l'unico posto per vedere da vicino i piloti e i personaggi ospiti del GP. Si entr ...