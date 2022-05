L'Europa prepara un piano di razionamento del gas in caso di blocco dalla Russia (Di venerdì 27 maggio 2022) L'Unione vuole farsi trovare pronta in caso di stop delle importazioni. La Commissione sta lavorando a un piano di razionamento di gas alle industrie, risparmiando quindi le famiglie Leggi su wired (Di venerdì 27 maggio 2022) L'Unione vuole farsi trovare pronta indi stop delle importazioni. La Commissione sta lavorando a undidi gas alle industrie, risparmiando quindi le famiglie

Advertising

annaapadula : Il momento è in mano a Z e X loro sì contenteranno il pianeta terra… di solito fra i due litiganti c’è il terzo che… - marcuspascal1 : RT @TELADOIOLANIUS: Biden fa finta di schierarsi contro le armi in Usa ma le invia, sempre più potenti in Europa: assicurato l'escalation.… - TELADOIOLANIUS : Biden fa finta di schierarsi contro le armi in Usa ma le invia, sempre più potenti in Europa: assicurato l'escalati… - Claudiodema98 : @AndreaFrasca9 @ILM1900 Si ma no una coppa Italia. Una società seria domani fa uscire gli abbonamenti e prepara la… - PMurroccu : RT @massimo75829469: Non è mai troppo tardi per prendere coscienza...Con la <crisi Ucraina> si profila un'invasione senza precedenti e la v… -