Letizia di Spagna, le scarpe fucsia che ha rubato a Kate Middleton e che tutte vorremmo (Di venerdì 27 maggio 2022) Letizia di Spagna torna in pubblico e visita la Fiera del Libro di Madrid con l’abito fucsia a balze di Hugo Boss, che sa d’estate. Ma la vera chicca del suo look sono le nuovissime scarpe in corda, rosa acceso, le preferite da Kate Middleton e la vera tendenza di stagione che tutte vorremmo avere. Letizia di Spagna, favola in fucsia È da qualche anno che Letizia di Spagna non si perde la Fiera del Libro. Infatti, è nota la passione della Reina per la lettura, quindi ne approfitta per inaugurare l’importante evento editoriale e passeggiare tra gli stand dove di solito riesce a fare qualche acquisto personale. Donna Letizia dunque torna al lavoro dopo ... Leggi su dilei (Di venerdì 27 maggio 2022)ditorna in pubblico e visita la Fiera del Libro di Madrid con l’abitoa balze di Hugo Boss, che sa d’estate. Ma la vera chicca del suo look sono le nuovissimein corda, rosa acceso, le preferite dae la vera tendenza di stagione cheavere.di, favola inÈ da qualche anno chedinon si perde la Fiera del Libro. Infatti, è nota la passione della Reina per la lettura, quindi ne approfitta per inaugurare l’importante evento editoriale e passeggiare tra gli stand dove di solito riesce a fare qualche acquisto personale. Donnadunque torna al lavoro dopo ...

