L'estate precoce s'infrange sul weekend: allerta meteo per temporali nelle Marche. Ecco quando e dove (Di venerdì 27 maggio 2022) ANCONA - L'assaggio di estate precoce ha già affollato le spiagge le Marche , ma purtroppo sta per stopparsi sul più bello, proprio in vista del weekend. Una perturbarazione proveniente da nord est, ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 27 maggio 2022) ANCONA - L'assaggio diha già affollato le spiagge le, ma purtroppo sta per stopparsi sul più bello, proprio in vista del. Una perturbarazione proveniente da nord est, ...

Advertising

meteogiornaleit : Meteo WEEKEND Italia, gli effetti dell’ARIA ARTICA in una precoce ESTATE ormai tra MAGGIO e GIUGNO - infoitinterno : METEO GIUGNO - Primo mese dell'ESTATE meteorologica con CALDO precoce? - meteogiornaleit : Meteo: CALDO troppo precoce e siccità no stop, saranno presagi per l’Estate? Per ora sono pessimi -