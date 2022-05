L’establishment repubblicano sconfigge Trump alle primarie in Georgia

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 27 maggio 2022) “È l’elezione più importante per Donald. Ha identificato Brian Kemp come il pericolo numero uno”. Così Chris Christie, ex governatore del New Jersey, poco prima delle recentiindove l’ex presidente non era candidato. Ciononostante due surrogati dilo erano: David Perdue, sfidante di Brian Kemp per governatore e Jody Hice,