Legge elettorale, Salvini contro il proporzionale (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono anni che si discute di riformare la Legge elettorale, ma poi puntualmente ogni tentativo di riformarla si pianta per le più disparate ragioni. Un copione già visto infinite volte e che sembra ripetersi anche con questa legislatura che doveva portare a casa un nuovo testo e, invece, si ritrova ancora a discutere se sia il caso o meno di cambiare le carte in tavola oppure se sia meglio il proporzionale piuttosto che il maggioritario. Riforma della Legge elettorale, Matteo Salvini ha deciso di mettere la Lega di traverso A riaccendere la miccia è stato Matteo Salvini che ieri, dopo un lunghissimo tentennamento, ha deciso di mettere la Lega di traverso. "Cambiare la Legge elettorale a pochi mesi dal voto è poco rispettoso verso i ...

matteosalvinimi : Quanto è vero. Anche dagli Stati Uniti lo capiscono, e mentre altri parlano di #IusSoli e Legge elettorale, la Lega… - matteosalvinimi : Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Itali… - madliber : @emteramo @Antonio12350448 @nonlosorichard @jacopo_iacoboni È ora che gli italiani si diano una mossa e una sveglia… - TazioMa : @ItaliaViva @matteorenzi Ma che due co....... che sta tirando col RDC d'altronde non ha altri argomenti se non twit… - meltingmax : NO. E con l'attuale ignobile legge elettorale continueremo ad essere ostaggio dei partiti. -