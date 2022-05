Lega | Mocci | peste suina | Governo preveda indennizzi per aziende agricole

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. – “Anche a causa degli spostamenti frequenti e veloci degli animali selvatici, il problema della diffusione dellaafricana continua a crescere. Durante il consiglio municipale straordinario convocato questa mattina su richiesta delle opposizioni, abbiamo appreso che, oltre i casi riscontrati nella Riserva dell’Insugherata, è stato scoperto un caso anche a Labaro che ha comportato l’estensione della zona rosa in altri quartieri del nostro municipio.” “Durante i lavori è emerso, tra l’altro, che l’emergenza non si esaurirà a breve e sta compromettendo altri settori come, ad esempio, quello turistico-culturale. Come comunicato dal Presidente del Parco di Veio si è già provveduto alla chiusura del Museo di Portonaccio a Veio e alla chiusura di un tratto della Via Francigena passante nel territorio del XV Municipio.” “Altro tema è ...