Lecce, gruppo Collardi nuovo socio. Sticchi Damiani: “Giornata storica” (Di venerdì 27 maggio 2022) “È una Giornata storica per il calcio Leccese, una Giornata che cambia il corso degli eventi“. Con queste parole Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, apre la conferenza stampa di presentazione dei nuovi soci della società giallorossa, neopromossa in Serie A. Si tratta di imprenditori internazionali provenienti da Svizzera e Indonesia, che fanno parte del gruppo di Boris Collardi, banchiere 47enne italo-svizzero. “Sono ingressi che innalzano la qualità della compagine – aggiunge Sticchi Damiani -, ma che non deve innalzare l’asticella delle aspettative. È un percorso graduale, con il gruppo che acquisisce il 10%: gli obiettivi sportivi non cambiano, l’asticella sportiva ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) “È unaper il calciose, unache cambia il corso degli eventi“. Con queste parole Saverio, presidente del, apre la conferenza stampa di presentazione dei nuovi soci della società giallorossa, neopromossa in Serie A. Si tratta di imprenditori internazionali provenienti da Svizzera e Indonesia, che fanno parte deldi Boris, banchiere 47enne italo-svizzero. “Sono ingressi che innalzano la qualità della compagine – aggiunge-, ma che non deve innalzare l’asticella delle aspettative. È un percorso graduale, con ilche acquisisce il 10%: gli obiettivi sportivi non cambiano, l’asticella sportiva ...

