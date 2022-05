Leao | 'Intoccabile al Milan? Ho 2 anni di contratto | mi sento a casa Voci sul Real? Ne sono felice | ma tengo i piedi per terra'

Advertising

AntoVitiello : #Leao ad Abola: 'Al #Milan mi sento a casa. Ho altri due anni di contratto. Intoccabile? Sono felice di queste paro… - cmdotcom : #Leao: 'Intoccabile al #Milan? Ho 2 anni di contratto, mi sento a casa. Voci sul #Real? Ne sono felice, ma tengo i… - magicmm16 : RT @AntoVitiello: #Leao ad Abola: 'Al #Milan mi sento a casa. Ho altri due anni di contratto. Intoccabile? Sono felice di queste parole. In… - Pirichello : RT @AntoVitiello: #Leao ad Abola: 'Al #Milan mi sento a casa. Ho altri due anni di contratto. Intoccabile? Sono felice di queste parole. In… - ManuFilippone95 : RT @AntoVitiello: #Leao ad Abola: 'Al #Milan mi sento a casa. Ho altri due anni di contratto. Intoccabile? Sono felice di queste parole. In… -

..., ha parlato dal ritiro del Portogallo tornato a ribadire la sua posizione sul suo futuro in rossonero. ALTRI DUE ANNI DI CONTRATTO - 'Sono al Milan, ho altri due anni di contratto....Rebic titolare e Rafaellargo a sinistra, pronto a tagliare verso il centro. Questo lo schema ... In mediana il tandem Kessie - Tonali è. Sulla trequarti Krunic è in vantaggio su tutti ...Direttamente dal ritiro del Portogallo ha parlato, ai microfoni di A Bola, l’attaccante del Milan, Rafael Leao. L’MVP della Serie A ... ho altri due anni di contratto. Intoccabile Sono felice di ...Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini di A Bola, per parlare della stagione appena attraversata con i rossoneri e del suo futuro. Ecco le sue parole. "Sono ...