Le macchine fotovoltaiche ora sono anche tridimensionali

(Di venerdì 27 maggio 2022) Dynamo è il nuovo brand che rappresenta l’innovazione assoluta nel settore della sostenibilità energetica Si presenta secondo la nuova concezione del principio dellatà. Si tratta di sistemi fotovoltaici in grado di catturare molta più energia rispetto a una superficie piana, a parità di suolo occupato, in un design unico “Made in Italy”. Uno studio del Mit (Massachusetts Institute of Technology), ha certificato come le forme solide, posassorbire in modo più costante e continuo l’energia, sfruttando i vantaggi dellatà. Possiamo quindi parlare di eleganza dell’energia per il suo design, che si plasma con l’ambiente nel suo totale rispetto. Linee pulite ed essenziali, design “total black”, superfici lucide riflettenti l’ambiente circostante, nessun componente tecnico a vista. Monolite, cubo e piramide ...