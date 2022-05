(Di venerdì 27 maggio 2022) Il tour mondiale di Dua Lipa è finalmente arrivato in Italia. E, tra coreografie curate alla perfezione e una scenografia imponente, hail pubblico del Forum di Assago () a. Il pop mondiale ha trovato la sua nuova Regina? Dua Lipa, carriera e amori guarda le foto Leggi anche › Grammy 2022, il ritorno dei beauty look anni ’90 da Billie Eilish a Dua Lipa bionda › Dua ...

Advertising

GiovanniFerrar : RT @IOdonna: Le date a Milano hanno lasciato tutti a bocca aperta. E nemmeno una caduta sul palcoscenico ha fermato la festa. Anzi... https… - IOdonna : Le date a Milano hanno lasciato tutti a bocca aperta. E nemmeno una caduta sul palcoscenico ha fermato la festa. An… - AnnaBonitatibus : @marti_fabrizio @Adeledaronzo @Fil_Toscanini @ComuneParma @SimoneDiCre Purtroppo no, Fabrizio, date italiane solo q… - Lucy21062 : Vedremo se fai due date a Milano #lda - apurpledrizzle : @enamorataitalia Siii io sto pure cercando di autoconvincermi che potrebbero fare anche altre date qui, ma so già c… -

...di(dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023). Il programma estivo si aprirà ufficialmente il 5 e il 6 maggio 2023 sull'iconico palcoscenico dell' Arena di Verona che ospiterà le primedella ......Arcimboldi di(dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023) . Il programma estivo si aprirà ufficialmente il 5 e il 6 maggio sull'iconico palcoscenico dell'Arena di Verona che ospiterà le prime...Inner Eye” MILANO – Con uno sguardo sempre più internazionale e un ... uso delle forme e dei colori – un senso di equilibrio e pacata contemplazione. Se da un lato l’armonia raggiunta dalle scene di ...è arrivato a Milano per due show pazzeschi che hanno registrato il tutto esaurito. Come se non bastasse Dua arriverà anche a Bologna nella giornata di sabato 28 maggio, per un terzo concerto nel ...