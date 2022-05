Le ‘coppette’ non esistono. Brava Roma, bravo Mourinho (Di venerdì 27 maggio 2022) Il trionfo della Roma in Conference sarà fondamentale per la crescita del club e ridà un po’ di credibilità internazionale alla Serie A. Credevo che, in un paese nel quale non si vinceva un titolo internazionale per club da 12 anni, nessuno si sarebbe azzardato a mettere in discussione l’importanza della Conference League portata a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 27 maggio 2022) Il trionfo dellain Conference sarà fondamentale per la crescita del club e ridà un po’ di credibilità internazionale alla Serie A. Credevo che, in un paese nel quale non si vinceva un titolo internazionale per club da 12 anni, nessuno si sarebbe azzardato a mettere in discussione l’importanza della Conference League portata a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

edzenon1 : @RomaFuori Ah scemoooo se metti le coppette come la tua, la Juventus ha vinto l'Intertoto che vale UGUALE. Siete RI… - dedalus83 : @Antoniocoimbr19 @CPIbia @viradonadesgra @SkySport @OfficialASRoma Ma tanto se c'arrivi lo vinci co sto cazzo. Come… - romanistalibero : RT @Fabius40884986: Le qualificazioni champions valgono piu delle coppette Rosella e totti portano male Non vinciamo un trofeo Europeo Da B… - simoblack9421 : @CampiMinati @PinoVaccaro77 Un tweet più ridicolo di questo non si poteva fare, soprattutto dopo 26 anni che non si… - LastRiBo76 : @__Daniels__ @Guido_DAngelis Daniele io sto a gioca ma se insulti non è più divertente dai...?? Visto che sei così c… -

Milano, arriva il primo Festival del ciclo mestruale. Con una petizione per lo smart working Quando le mestruazioni sono dolorose , talvolta non permettono nemmeno di alzarsi dal letto e ... Mestruazioni e coppette: i 10 falsi miti sul ciclo X Mestruazioni dolorose: una patologia vera e propria ... Genova, il carovita non risparmia i gelati: "Costi delle materie prime alle stelle" Genova " I coni e le coppette più piccole sfondano il muro dei 2 euro : qualcuno ha alzato il prezzo a 2 euro e 10 centesimi, altri a 2 euro e 50 centesimi. Al chilo, in media, l'aumento va da 1 a 2 euro. L'estate è in ... Quando le mestruazioni sono dolorose , talvoltapermettono nemmeno di alzarsi dal letto e ... Mestruazioni e: i 10 falsi miti sul ciclo X Mestruazioni dolorose: una patologia vera e propria ...Genova " I coni e lepiù piccole sfondano il muro dei 2 euro : qualcuno ha alzato il prezzo a 2 euro e 10 centesimi, altri a 2 euro e 50 centesimi. Al chilo, in media, l'aumento va da 1 a 2 euro. L'estate è in ...