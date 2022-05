Lazio | Tare segue il terzino del Lione Dubois

(Di venerdì 27 maggio 2022) Iglial lavoro per porallailsinistro del, Leo. Da battere la concorrenza della Fiorentina Come riportato da ButFootballClub, la Igli, direttore sportivo dellaavrebbe messo nel mirino un calciatore della Ligue 1 per il ruolo disinistro in vista della prossima stagione.sarebbe infatti molto interessato a Leo, il cui contratto con ilè a scadenza nel 2024. Da battere c’è la concorrenza della Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Romagnoli-#Lazio ? E #Tare vive le ore più complicate da quando è alla #Lazio - Ardito1971 : @Alex_Piace Continuo a ritenere altamente improbabile il fatto che Tare abbandoni il suo attuale ruolo alla Lazio - VTandali : @Lazio_Land Igli tare pezzo Di merda - NPC_Lazio : @onafetss_ *Igli Tare - LALAZIOMIA : Lazio, Tare: “Mio figlio Etienne mi rende felice” - Corriere dello Sport -

Corriere dello Sport

Da battere la concorrenza della Fiorentina Come riportato da ButFootballClub, la Igli, direttore sportivo dellaavrebbe messo nel mirino un calciatore della Ligue 1 per il ruolo di terzino ......- Continuano i casting per il mercato in casa: Maurizio Sarri ha chiesto alla dirigenza diversi nomi per rinforzare la rosa in ogni reparto e gli ultimi due profili finiti sulla lista di... Lazio, Tare: “Mio figlio Etienne mi rende felice” Igli ed Etienne Tare incarnano il principio di lazialità "di padre in figlio". Il direttore sportivo è dal 2005 nella Capitale (per un periodo ha giocato con la maglia della Lazio, poi, appesi gli ...Messias alla Lazio: il centrocampista del Milan piace a Sarri, ma i rossoneri devono decidere se riscattarlo dal Crotone.Tare osserva.