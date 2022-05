Lavoro, studio Susini: "Il reddito di cittadinanza mette a rischio 75000 esercizi" (Di venerdì 27 maggio 2022) «L'estate sta entrando nel vivo ma la ripresa che si presenta come una grande opportunità rischia di essere un'occasione persa. Centinaia e centinaia di bar ristoranti e alberghi potrebbero essere costretti a chiudere e altri, addirittura, a non riaprire a causa del reddito di cittadinanza». Lo afferma Sandro Susini, titolare dello studio fiorentino di Consulenza del Lavoro Susini Group S.t.P. «Il reddito di cittadinanza mette a rischio quasi 75 mila esercizi pubblici in tutta Italia. Sono infatti circa 30 mila i bar e 45 mila i ristoranti, queste le attività maggiormente colpite, che potrebbero chiudere o non riaprire per svolgere i lavori stagionali, per mancanza di reperimento di personale», ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) «L'estate sta entrando nel vivo ma la ripresa che si presenta come una grande opportunità rischia di essere un'occasione persa. Centinaia e centinaia di bar ristoranti e alberghi potrebbero essere costretti a chiudere e altri, addirittura, a non riaprire a causa deldi». Lo afferma Sandro, titolare dellofiorentino di Consulenza delGroup S.t.P. «Ildiquasi 75 milapubblici in tutta Italia. Sono infatti circa 30 mila i bar e 45 mila i ristoranti, queste le attività maggiormente colpite, che potrebbero chiudere o non riaprire per svolgere i lavori stagionali, per mancanza di reperimento di personale», ...

Advertising

ermatassa1 : Domanda: quanti libri avete letto finora quest'anno? P. S. Le letture per studio/lavoro non valgono! - biscottoverde : Mi si è bloccato Design Studio quindi devo chiuderlo ma perderei tutto il lavoro fatto fin'ora e mi rifiuto sto sperando in un miracolo - _rosa_lucia : Nel prossimo mese devo incastrare formazione generale e specifica del servizio civile, turni del servizio civile, l… - la_nana_bianca : @Sbiru29Fabio Lavoro per uno studio legale... la Polizia non ti scriverebbe mai una cosa del genere... truffa - sarafrancescalj : @ilcacacaxxo @Figanghi Ma carissimo, sono un clinico, lavoro in clinica e studio privato e mi prenderò una seconda… -