Lavoro povero, in arrivo la direttiva Ue che costringerà il governo a fare la legge per frenare i contratti pirata. "Una base per il salario minimo" (Di venerdì 27 maggio 2022) La sociologa ed esperta di welfare Chiara Saraceno. Il direttore Lavoro dell'Ocse Stefano Scarpetta. L'ex presidente Inps Tito Boeri e l'ex commissario alla spending review Roberto Perotti. Sono gli ultimi in ordine di tempo ad aver chiesto l'introduzione anche in Italia di un salario minimo legale per tutelare il potere di acquisto dei lavoratori (compresi quelli non coperti dai contratti collettivi) e mettere un freno al dumping salariale. Secondo un sondaggio Swg, la misura vedrebbe favorevole l'86% degli italiani. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando finora ha tentennato sperando in un accordo tra le parti sociali, che continua ad essere ben lontano. Risultato: non si è fatto un passo e la fine della legislatura è ormai vicina. A sparigliare le carte sta per arrivare, però, la ...

