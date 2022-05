Laverne Cox, chi è l’attrice che ha ispirato la prima Barbie transgender (Di venerdì 27 maggio 2022) Laverne Cox, l’attrice della serie TV Orange is the New Black, è la donna che ha ispirato la prima Barbie transgender. Un onore, un’esperienza quasi “surreale”, ma soprattutto una vittoria: così l’ha definita su Page Six, lasciandosi anche andare ai ricordi. Da piccola, non ha mai avuto la possibilità di giocare con le Barbie: ha raccontato di averla comprata a trent’anni, dopo un lungo percorso di terapia. Laverne Cox è la prima Barbie transgender della storia Il 29 maggio Laverne Cox compie 50 anni. Nata a Mobile in Alabama nel 1972, tutto il mondo la conosce per il suo ruolo iconico nella serie Orange is the New Black, nei panni della carcerata Sophia Burset. E lei, che da bambina ... Leggi su dilei (Di venerdì 27 maggio 2022)Cox,della serie TV Orange is the New Black, è la donna che hala. Un onore, un’esperienza quasi “surreale”, ma soprattutto una vittoria: così l’ha definita su Page Six, lasciandosi anche andare ai ricordi. Da piccola, non ha mai avuto la possibilità di giocare con le: ha raccontato di averla comprata a trent’anni, dopo un lungo percorso di terapia.Cox è ladella storia Il 29 maggioCox compie 50 anni. Nata a Mobile in Alabama nel 1972, tutto il mondo la conosce per il suo ruolo iconico nella serie Orange is the New Black, nei panni della carcerata Sophia Burset. E lei, che da bambina ...

Marilenapas : RT @fanpage: Nasce la prima Barbie transgender ispirata all'attrice di 'Orange is the new Black' - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Nasce la prima Barbie transgender ispirata all'attrice di 'Orange is the new Black' - zazoomblog : Arriva la prima Barbie transgender: è ispirata allattrice Laverne Cox di Orange is the New Black - #Arriva #prima… - StigmabaseF : La prima Barbie transgender è ispirata a Laverne Cox, l'attrice trans di Orange is the New Black: Una vittoria per… - ZPeppem : RT @fanpage: Nasce la prima Barbie transgender ispirata all'attrice di 'Orange is the new Black' -