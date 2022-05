Laura Pausini, scoppia la protesta a Miami dopo il suo gesto: la risposta della cantante (Di venerdì 27 maggio 2022) scoppia il caos a Miami, sono numerose le proteste tra i fan di Laura Pausini, dopo un gesto che lei ha compiuto e che molti non hanno apprezzato. E così volano CD dell’artista italiana per strada distrutti da una folla inferocita: cosa ha fatto la Pausini di tanto grave? Laura Pausini, scoppiano le proteste a Miami dopo il suo gesto I fan cubani si sono scagliati contro il loro idolo e hanno iniziato a manifestare per le strade di Miami, distruggendo i cd della cantante. Qual è il motivo di tanta rabbia? Laura Pausini è apparsa sui social in una foto in compagnia di un gruppo di ... Leggi su tvzap (Di venerdì 27 maggio 2022)il caos a, sono numerose le proteste tra i fan diunche lei ha compiuto e che molti non hanno apprezzato. E così volano CD dell’artista italiana per strada distrutti da una folla inferocita: cosa ha fatto ladi tanto grave?no le proteste ail suoI fan cubani si sono scagliati contro il loro idolo e hanno iniziato a manifestare per le strade di, distruggendo i cd. Qual è il motivo di tanta rabbia?è apparsa sui social in una foto in compagnia di un gruppo di ...

giacDomenico : 'Comunista': cubani distruggono i CD di Laura Pausini, e lei risponde - news_mondo_h24 : Laura Pausini “castrista e comunista”: la protesta dei cubani - AllStarsLA : Non pensavo che avrei visto il giorno in cui Laura Pausini sarebbe stata definita 'comunista castrista' - BasileaAntonino : @Pontifex_it ... Laura Pausini, vai, anche, su Linkedin visualizza il mio testo canzone *UN MONDO D'AMORE* scritto… - RADIOEFFEITALIA : Laura Pausini - Come Se Non Fosse Stato Mai Amore -